Süper Lig'de Kocaelispor-Kayserispor Maçında VAR Ümit Öztürk

Süper Lig'de Kocaelispor-Kayserispor Maçında VAR Ümit Öztürk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Maçta VAR olarak Ümit Öztürk görev alacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak Kocaelispor- Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 19.00'da Kayserispor, Kocaelispor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Yunus Dursun olacak.

Karşılaşmada VAR'da hakem Ümit Öztürk, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara görev alacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.