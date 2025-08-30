Süper Lig'de Kocaelispor-Kayserispor Maçında VAR Ümit Öztürk
Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Maçta VAR olarak Ümit Öztürk görev alacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak Kocaelispor- Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 19.00'da Kayserispor, Kocaelispor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Yunus Dursun olacak.
Karşılaşmada VAR'da hakem Ümit Öztürk, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara görev alacak. - KAYSERİ
