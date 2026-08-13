Süper Lig 1. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından duyuruldu. Galatasaray-Çorum FK maçında Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor maçında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı, yarın, 15 Ağustos Cumartesi, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 1. haftasındaki mücadelelerin hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam