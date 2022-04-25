Süper Lig'de gerçek bir gol makinesi! Beşiktaş'ı yıkan Muleka, tarihe geçti

Kasımpaşa'nın yıldız ismi Jackson Muleka, Beşiktaş maçını da boş geçmedi. 22 yaşındaki Kongolu forvet, 28 ve 82. dakikalarda sahneye çıktı. Devre arasında Standart Liege'den kiralanan Muleka, ligde oynadığı 10 maçta 11 gol, 3 asist ile 14 gole doğrudan etki etti. Toplam 704 dakika forma giyen Muleka, her 50 dakikada bir gole katkı sağladı.

SÜPER LİG GOLCÜ GÖRDÜ

Muleka, 2014-15'ten bu yana 10 Süper Lig maçında skora en fazla katkı sağlayan futbolcu oldu. Muleka üst üste 5 maçta da ağları sarsmayı başardı.