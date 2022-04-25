Süper Lig'de gerçek bir gol makinesi! Beşiktaş'ı yıkan Muleka, tarihe geçti - Haberler

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Süper Lig'de gerçek bir gol makinesi! Beşiktaş'ı yıkan Muleka, tarihe geçti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da 2 golle maçın yıldızı olan Jackson Muleka, 10. maçında 11'inci kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı. Devre arasında Türkiye'ye gelen Muleka, 10 Süper Lig maçında skora en fazla katkı sağlayan futbolcu oldu

Kasımpaşa'nın yıldız ismi Jackson Muleka, Beşiktaş maçını da boş geçmedi. 22 yaşındaki Kongolu forvet, 28 ve 82. dakikalarda sahneye çıktı. Devre arasında Standart Liege'den kiralanan Muleka, ligde oynadığı 10 maçta 11 gol, 3 asist ile 14 gole doğrudan etki etti. Toplam 704 dakika forma giyen Muleka, her 50 dakikada bir gole katkı sağladı.

Süper Lig'de gerçek bir gol makinesi! Beşiktaş'ı yıkan Muleka, tarihe geçti

SÜPER LİG GOLCÜ GÖRDÜ

Muleka, 2014-15'ten bu yana 10 Süper Lig maçında skora en fazla katkı sağlayan futbolcu oldu. Muleka üst üste 5 maçta da ağları sarsmayı başardı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

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