Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi! Galatasaray'ın yeni yıldızına büyük şok

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tam gaz devam ederken futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte ligde en fazla değer kaybeden isim de belli oldu.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN İSİM SANE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, bu güncellemede en fazla değer kaybeden futbolcu oldu. Alman futbolcunun değeri 7 milyon euro'luk düşüş ile 32 milyon euro'dan 25 milyon euro'ya geriledi. Sane'nin en son 2016 yılında Schalke 04 forması giyerken piyasa değeri 30 milyon euro'nun altındaydı.

İşte en fazla değer kaybeden isimler: