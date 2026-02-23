Süper Lig'de çektiği ilk isabetli şutta Fenerbahçelilerin hayallerini çaldı
Kasımpaşa'da ligde 4. maçına çıkan Jim Allevinah, Süper Lig'de bu sezon ilk isabetli şutunda Fenerbahçe'ye gol attı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
- Kasımpaşa'nın Fransız oyuncusu Jim Allevinah, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu 90+11. dakikada Fenerbahçe'ye gol olarak attı.
- Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.
SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU
Maçın en dikkat çeken anlarından biri, lacivert-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Jim Allevinah'ın 90+11. dakikada kaydettiği beraberlik golü oldu. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de bu sezon ligdeki 4. maçına çıkan Allevinah, inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ligdeki ilk isabetli şutunu Fenerbahçe kalesine gönderen Fransız oyuncu, Ederson'u mağlup ederek takımına 1 puanı kazandırmayı başardı.
KADIKÖY'DE KRİTİK 1 PUAN
Bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükselten Kasımpaşa, gelecek haftalar öncesi kümede kalma yolunda umutlarını sürdürdü.