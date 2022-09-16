Süper Lig'de bir ilk yaşandı! Galatasaray, 6 haftalık seriyi 58 saniyede tarihe gömdü

Sezon başında bu yana 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Konyaspor, Galatasaray karşısında 58. saniyede topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda fileleri havalandıran isim olan Sergio Oliveira aynı zamanda bu sezonun en hızlı golünü attı.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-kırmızılılar adeta golle başladı.

KONYASPOR, 58. SANİYEDE KALESİNDE GOLÜ GÖRDÜ

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Galatasaray henüz 58. saniyede Sacha Boey'in sağ kanattan getirdiği topta Oliveira ile golü buldu. 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Konyaspor'a ilki yaşatan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon bir ilki daha başardı.

BU SEZON ATILAN EN ERKEN GOL

Galatasaray'da Oliveira, 58. saniyede Konyaspor ağlarını sarsarken Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşattı. Portekizli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de atılan en erken golün sahibi oldu.