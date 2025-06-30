Süper Lig'de ayrılık iptal! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Süper Lig'de ayrılık iptal! Emre Belözoğlu geri dönüyor
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Süper Lig'de Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldı. İstifa eden Belözoğlu'nun yeni yönetimle birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi. Belözoğlu, ekibine 'Hazırlanın' talimatı vererek Antalyaspor ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, görevinden istifa eden teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

İSTİFA ETMİŞTİ

Emre Belözoğlu da Akdeniz ekibi ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu, ekibine, "Hazırlanın." talimatı verdi. 44 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başına ocak ayında geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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