Gol atmaya doymadılar! İstanbulspor-Kayserispor maçı nefes kesti

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 29'a çıkardı. İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.

İstanbulspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadelede kazanan Kayserispor oldu.

İSTANBUL'DA GOL YAĞMURU

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Mane, 52. dakikada Onur Bulut, 83. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada İlhan Parlak kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 10. dakikada Eyenga-Lokilo ve 32. dakikada Valon Ethemi attı.

ÜST ÜST 2. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla son 7 maçında 5 kez kaybeden Kayserispor 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar puanını 29'a çıkarırken, İstanbul ekibi 15 puanda kaldı.