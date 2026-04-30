Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'de 32'nci haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol