Galatasaray derbide Fener'i 3-0 devirdi, puan farkı 7

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltti. Trabzonspor ise Konyaspor'a mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada 23 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 74'e yükseltti. Sarı-lacivertliler 67 puanda kalırken zirvede puan farkı 7'ye yükseldi. Trabzonspor ise haftanın kapanış maçında Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Ligde 31. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir: 4- Kasımpaşa: 0

Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 0

Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0

Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3

Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

Yaşlı adamların cansız bedenleri denizde bulundu