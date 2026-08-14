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Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk golü Victor Osimhen’den

Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk golü Victor Osimhen’den
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk golü, Galatasaray'ın Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, 53. dakikada ağları havalandırarak sezonun ilk golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, takımın gollerini 53. ve 90. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Çorum FK karşısında 53. dakikada maçın ilk golünü atan Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne de imza atmış oldu.

27 yaşındaki Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ligdeki son golünü ise 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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