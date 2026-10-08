Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla yarın başlıyor, hakemler açıklandı

Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla yarın başlıyor, hakemler açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçı yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı; Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek.
SÜPER Lig'de 7'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Ligin 7'nci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 EKİM PAZAR
13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 EKİM PAZARTESİ
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan