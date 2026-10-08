Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla yarın başlıyor, hakemler açıklandı

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SÜPER Lig'de 7'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Ligin 7'nci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 EKİM PAZAR

13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 EKİM PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı