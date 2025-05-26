Süper Lig 2024-25 Sezonu Son Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig 2024-25 Sezonu Son Hafta Maç Programı Açıklandı
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Süper Lig'de 2024-25 sezonu, 38. hafta maçları ile sona erecek. TFF, son haftanın maç programını duyurdu.

SÜPER Lig'de 2024-25 sezonu, bu hafta oynanacak 38'inci hafta maçlarının ardından sona erecek.

Süper Lig'de son haftanın programı da belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

30 MAYIS CUMA

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Galatasaray - Başakşehir FK

31 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

1 HAZİRAN PAZAR

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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