Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir
Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa organizasyonundan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Kesin rakamın sponsorluk ve bilet satışları bilançosu sonrası TFF tarafından açıklanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçe, Süper Kupa organizasyonundan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 2026'ya kupa sevinciyle girerken organizasyonun mali boyutu da merak konusu oldu.

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL GELİR

Sözcü'de yer alan habere göre Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, organizasyondan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Haberde, rakamın sponsorluk ve bilet satışları gibi kalemlere bağlı olarak şekillendiği belirtildi.

NİHAİ RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacağı ifade edildi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOsman Aslan:

başlığı görünce dedim bu nasıl gelir diye, ücreti görünce dedim la bu seteven dayının 10 kök parası

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Cok az gelir, 100 milyon TL? Takimin haftalik giderini karsilarmi?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVahap Akbaş:

Yazık ya fenerbahce yıllar sonra bi kupa kazanmış yer yerinden oynadı adamlar kupa hasretinden çılgına dönmüşler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yağmurluk parasının onun 4 te biri

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

