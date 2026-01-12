Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa organizasyonundan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Kesin rakamın sponsorluk ve bilet satışları bilançosu sonrası TFF tarafından açıklanması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
- Fenerbahçe, Süper Kupa organizasyonundan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti.
- Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 2026'ya kupa sevinciyle girerken organizasyonun mali boyutu da merak konusu oldu.
YAKLAŞIK 100 MİLYON TL GELİR
Sözcü'de yer alan habere göre Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, organizasyondan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Haberde, rakamın sponsorluk ve bilet satışları gibi kalemlere bağlı olarak şekillendiği belirtildi.
NİHAİ RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacağı ifade edildi.