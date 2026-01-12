Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 2026'ya kupa sevinciyle girerken organizasyonun mali boyutu da merak konusu oldu.

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL GELİR

Sözcü'de yer alan habere göre Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, organizasyondan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Haberde, rakamın sponsorluk ve bilet satışları gibi kalemlere bağlı olarak şekillendiği belirtildi.

NİHAİ RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacağı ifade edildi.