Süper Kupa'ya damga vuran Guendouzi'den Tedesco'ya 2 kelimelik cevap

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde ilk maçına çıktı ve 'maçın oyuncusu' seçildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'Kaç dakika görev yapabilirsin?' sorusuna Guendouzi'nin '90 dakika' yanıtı verdiği belirtildi. Bu yanıt sonrasında Tedesco, Guendouzi'yi derbinin ilk 11'ine dahil etti. Guendouzi, ilk maçında gol atarak ve kupa kazanarak bu kararı haklı çıkardı.

  • Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla ilk maçında gol attı ve Süper Kupa kazandı.
  • Guendouzi, teknik direktör Domenico Tedesco'ya '90 dakika' yanıtını verdi.
  • Domenico Tedesco, Guendouzi'nin yanıtı üzerine onu derbinin ilk 11'ine aldı.

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta hem gol attı hem de Süper Kupa sevinci yaşadı. Fransız orta sahanın finalde "karşılaşmanın oyuncusu" seçildiği belirtildi.

DERBİ ÖNCESİ TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Sabah'ta yer alan habere göre Guendouzi, derbi öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı. Haberde, Fransız oyuncunun yoğun transfer süreci ve kısa süre önce oynadığı maç nedeniyle durumunun merak edildiği aktarıldı.

SORU TEK, CEVAP NET: 90 DAKİKA

İddiaya göre Tedesco, Guendouzi'ye "Kaç dakika görev yapabilirsin?" diye sordu. Fransız yıldızın cevabı ise iki kelimeyle net oldu: "90 dakika"

11 KARARI SANİYELER İÇİNDE GELDİ

Haberde, bu yanıtın ardından Tedesco'nun hiç düşünmeden 26 yaşındaki futbolcuyu derbinin ilk 11'ine yazdığı ifade edildi. Guendouzi'nin sahadaki performansıyla da bu güveni boşa çıkarmadığı vurgulandı.

