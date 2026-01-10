Haberler

Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Güncelleme:
Süper Kupa finali öncesi tribünlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un, maçı izlemek için stada gittiği ve Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde yer aldığı görüldü.

  • Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti.
  • Kerim Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulundu.
  • Kerim Rahmi Koç'un Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı. Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KERİM RAHMİ KOÇ STADA GİTTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen isimler arasında yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ FORMASIYLA TRİBÜNDE

Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti. Bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Büyük KOÇ un neden MHY köpeğinden vazgeçmediği belli oldu :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

cezaevine yanına git sıkılmıştır.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sevdiği oyuncudur. Bundan ne var ya. Bahis bahis hepsini içeri atmanız gereken ka. Takım var acaba?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

