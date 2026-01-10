Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi
Süper Kupa finali öncesi tribünlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un, maçı izlemek için stada gittiği ve Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde yer aldığı görüldü.
- Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı. Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti. Bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında yorumlara neden oldu.