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Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lask Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya'da oynanan Lask Linz hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk , "Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik" dedi.

''ALLAH SABIR VERSİN"

Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ OLDU"

Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Okan Buruk, ''Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

İbrahim Coşkun:

Bi ağlama ya

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Pikachu hd:

ağlama

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Karahan Elmas:

Daha lig baslamadan , kavga basladi!.

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A. Erol:

dünyanın en gereksiz stadı bizim olimpiyat stadı... onun yerine 100.000 kişiye ev yapılabilirdi o parayla ve o araziye...

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Benim Kkk:

E gelem kulubeye takim oynarken sen oturup dinlenecekmisin

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YİĞİT TÜRKALP:

GERÇEKTEN ALLAH SABIR VERSİN.........

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Batuhan Vanlı:

yahu saha sana uzakda bana yakınmı mazerete bak süngüye davran..]]]]]]]

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MEHMET BIÇEROL:

Ağlamaya kaldığını yerden devam

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