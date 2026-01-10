Haberler

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Güncelleme:
alatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bu akşam 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e alındı ve ATV'den yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler olacak. İşte dev finalin muhtemel 11'leri...

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 18.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.
  • Maçın başlama saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e değiştirildi.
  • Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış ve Icardi yer alıyor; Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde ise Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem ve Duran bulunuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kupa için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Daha önce 20.30 olarak açıklanan maç saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle revize edildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden gelen kuvvetli rüzgar ve yağış uyarılarının ardından derbinin başlama saati 18.45 olarak değiştirildi. Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde 100 kilometreye ulaşabilecek lodos ve yağmur beklentisinin bulunduğu belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe; Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
