Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kupa için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Daha önce 20.30 olarak açıklanan maç saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle revize edildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden gelen kuvvetli rüzgar ve yağış uyarılarının ardından derbinin başlama saati 18.45 olarak değiştirildi. Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde 100 kilometreye ulaşabilecek lodos ve yağmur beklentisinin bulunduğu belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe; Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.