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Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fatih Eren Uğur'u transfer etti

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Voleybol Efeler Ligi ekibi Sungurlu Belediyespor, deneyimli orta oyuncu Fatih Eren Uğur ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, orta oyuncu Fatih Eren Uğur ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde TOFAŞ, Ziraat Bankası, Spor Toto, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giyen 36 yaşındaki oyuncunun Sungurlu Belediyespor'a katıldığı belirtildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Fatih Eren Uğur'a kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
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