Haberler

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ümit Demir'i transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki oyuncunun transferiyle Sungurlu Belediyespor'un savunma hattının güçlendiği bildirildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiği aktarılan açıklamada, Ümit Demir'in yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek

Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!