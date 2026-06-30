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Sümeyye Erol, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Sümeyye Erol, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Kayserili olimpik sporcu Sümeyye Erol, kadınlar 3000 metre engelli yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili olimpik sporcu Sümeyye Erol, kadınlar 3000 metre engelli yarışında ikinci olarak Balkan gümüş madalyasının sahibi oldu.

Yunanistan'ın Volos kentinde 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpik sporcu Sümeyye Erol, önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 3000 metre engelli yarışında piste çıkan başarılı milli atlet, güçlü rakipleri arasında yarışı ikinci sırada tamamlayarak Balkan ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Elde ettiği derecesiyle hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururu olan Sümeyye Erol'un başarısında emeği bulunan antrenörleri Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan da takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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