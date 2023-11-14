Sümeyye Boyacı Mısır'da Altın Madalya Kazandı

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Mısır'da düzenlenen Citi Paraswimming World Series yarışmalarında sırtüstü S5 kategorisinde A Barajını geçerek açık yaşta 1'nci oldu ve altın madalya kazandı.

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Mısır'da düzenlenen Citi Paraswimming World Series yarışmalarında sırtüstü S5 kategorisinde A Barajını geçerek açık yaşta 1'nci oldu ve altın madalya kazandı.

Mısır'ın Kahire kentinde 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Citi Paraswimming World Series yarışmalarında milli yüzücü Sümeyye Boyacı mücadele etti. Milli yüzücü, 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 00.44.49'luk derece elde etti. Sümeyye Boyacı kazandığı bu derece ile Paralimpik Oyunları A Barajını geçerek 1'nci olarak altın madalya kazandı. - ESKİŞEHİR