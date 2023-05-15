Sülün Ortaokulu'ndan bir başarı daha

Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Grup Müsabakalarında Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu Atletizm takımından fırlatma topu kategorisinde yarışan 6.'ncı sınıf öğrencisi Serdar Kaplan birinci dolu.

13 ilden 49 takımın katıldığı ve 500 sporcunun yarıştığı müsabakalar; koşu, fırlatma topu, uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve yüksek atlama branşlarında yapıldı. Fırlatma topu küçükler karşılaşmalarında Afyonkarahisar Sülün Balı-Mübahat Açıkgözoğlu Ortaokulu sporcularından 6'ıncı sınıfı öğrencisi Serdar Kaplan birinci oldu. 63.39 metre derece elde eden Kaplan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR