Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sülün Ortaokulu'ndan bir başarı daha

Sülün Ortaokulu'ndan bir başarı daha

Spor Haberleri

Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Grup Müsabakalarında Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu Atletizm takımından fırlatma topu kategorisinde yarışan 6.'ncı sınıf öğrencisi Serdar Kaplan birinci dolu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Grup Müsabakalarında Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu Atletizm takımından fırlatma topu kategorisinde yarışan 6.'ncı sınıf öğrencisi Serdar Kaplan birinci dolu.

13 ilden 49 takımın katıldığı ve 500 sporcunun yarıştığı müsabakalar; koşu, fırlatma topu, uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve yüksek atlama branşlarında yapıldı. Fırlatma topu küçükler karşılaşmalarında Afyonkarahisar Sülün Balı-Mübahat Açıkgözoğlu Ortaokulu sporcularından 6'ıncı sınıfı öğrencisi Serdar Kaplan birinci oldu. 63.39 metre derece elde eden Kaplan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Kaplan Karahisar Atletizm Sülün Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title