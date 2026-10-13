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Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo yarın İzmir'de Galatasaray'ı saat 16.00'da ağırlayacak

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Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo yarın İzmir'de Galatasaray'ı saat 16.00'da ağırlayacak
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Sultanlar Ligi 3. haftasında Aras Kargo, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray 5'inci, Aras Kargo 7'nci sırada; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Göztepe-Fenerbahçe maçları da oynanacak.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup olan Aras Kargo SK, yarın evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 3'üncü hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Biletler 400, 600 ve 800 TL'den satışa sunuldu. Ligde 2 maçta 1'er galibiyeti bulunan iki takımdan Galatasaray 5'inci sırada, Aras Kargo ise 7'nci basamakta yer alıyor.

Ligde ilk galibiyetini evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. İlbank'a deplasmanda 3-1 yenildikten sonra taraftarı önünde Vakıfbank'a 3-0 kaybeden Göztepe ise deplasmanda aynı saatte 2'de 2 yapan zirve takipçisi Fenerbahçe ile rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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