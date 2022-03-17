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Son dakika haberleri! Süleymanpaşa'nın kızları voleybolda da yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Süleymanpaşa'nın kızları voleybolda da yükseliyor

Son dakika haber: Süleymanpaşa Belediyesi, öğrencilerin sportif faaliyetlerdeki başarılarını arttırmak, özellikle kız çocuklarımızı spora yönlendirerek sağlıklı bireyler yetiştirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, öğrencilerin sportif faaliyetlerdeki başarılarını arttırmak, özellikle kız çocuklarımızı spora yönlendirerek sağlıklı bireyler yetiştirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kasım ayında gerçekleştirilen futbol turnuvası ile ilçedeki okullar arası rekabeti dostlukla pekiştiren Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Süleymanpaşa'nın Şampiyonları voleybol turnuvaları ile de kız öğrencileri bir araya getirdi.

Turnuvanın açılışını ise Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar yaptı. Çınar, genç kızlara turnuvalarda başarılar dilerken kızların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da var olmalarının önemine değinerek, belediye olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda salı günü başlayan turnuvaya gençler kategorisinde AKA Koleji, Aden Koleji, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Ebru Naim Fen Lisesi, Bahçeşehir Koleji ve Final Okulları katılırken açılış karşılaşmasında Aden Koleji ile Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi büyük bir mücadele ortaya koyarak maçı kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu.

Yıldızlar kategorisinde de karşılaşmalar başlarken Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Mediha Mehmet Tetikol İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Ortaokulu şampiyonluk için hazırlıklarını tamamladı.

Neredeyse her gün karşılaşmaların olacağı turnuvada hem yıldızlar hem de gençler kategorilerinde ilk üçe girecek sporculara ödüllerin verileceği turnuvanın final maçları 21 Mart Pazartesi günü oynanacak. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Süleymanpaşa'nın kızları voleybolda da yükseliyor

Son dakika haberleri! Süleymanpaşa'nın kızları voleybolda da yükseliyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

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