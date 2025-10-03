Süleyman Karadeniz, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı

MİLLİ güreşçi Süleyman Karadeniz, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 97 kilogramda finalde rakibi Şamil İmam Hacıaliyev'i 2-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Rusya'nın Grozni kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı'ndan 97 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Avrupa Şampiyonu Süleyman Karadeniz, finalde Bağımsız Sporcu Şamil İmam Hacıaliyev ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi Süleyman Karadeniz, altın madalyanın sahibi oldu.