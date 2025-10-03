Haberler

Süleyman Karadeniz, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
Rusya'nın Grozni kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı'ndan 97 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Avrupa Şampiyonu Süleyman Karadeniz, finalde Bağımsız Sporcu Şamil İmam Hacıaliyev ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi Süleyman Karadeniz, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
