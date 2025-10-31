Haberler

Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Güncelleme:
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bahis soruşturması hakkında konuştu. "Çok şaşırdığım bir şey var: İnsanların şaşırması. Hepimizin gözünün önünde bahisten çok daha kötü şeyler oldu. Bunu hep beraber seyrettik. Buna şaşırıyor olmamıza da ben şaşırıyorum. Ekonomisi iyi planlanmamış hiçbir şeyin stratejisi de ahlakı da iyi olmaz. Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçti.'' dedi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, bahis soruşturması kapsamında 149 hakemin 8-12 ay hak mahrumiyeti cezası almasına ilişkin "Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım." dedi. Başkan Hurma, kırmızı-siyahlı futbol takımının isim sponsoru Mısırlı'nın Nişantaşı'nda faaliyete geçen mağazasının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''BAHİSTEN ÇOK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLDU''

Bahis soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Çok şaşırdığım bir şey var: İnsanların şaşırması. Hepimizin gözünün önünde bahisten çok daha kötü şeyler oldu. Bunu hep beraber seyrettik. Buna şaşırıyor olmamıza da ben şaşırıyorum. Ekonomisi iyi planlanmamış hiçbir şeyin stratejisi de ahlakı da iyi olmaz. Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Bahçemiz süpürülerek temizlenmez. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım. Bunun için savcılarımız görev yapıyor. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. İnsanların masumiyetlerine de saygı göstermek zorundayız." diye konuştu.

''BİZ TEMİZLENMİŞ OLMAYIZ''

Bahis firmalarının futbolda en önemli kulüplerin sponsoru olduğuna dikkati çeken Hurma, "Bahis artık futbolun içinde var. Futboldan çok büyük paralar kazanıyorlar. Futbola da aktarıyorlar. Bunun içinde de ahlaka uygun davranış sergilemeyecek insanların olması çok doğal. Bizim yapmamız gereken bunların bu ortama gelememesini sağlamak. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bu hakemleri biz yetiştirdik, seçtik ve oraya getirdik. Bunları gönderip başka kişileri getirdiğimiz zaman biz temizlenmiş olmayız." ifadelerini kullandı.

''BUNLAR DAHA AĞIR''

Türk futbolunda dönüşüm gerektiğini vurgulayan Süleyman Hurma, şöyle devam etti:

"Bu süreç herkesle devam etmeli. Burada birtakım insanları futboldan el çektirip hapse atmakla futbolumuzu temizleyemeyiz. Anlayışı temizlememiz lazım. Zorla 30 bin kişiyi stada passoligsiz sokmak. Onu devlet imkanlarıyla desteklemek. Passoligsiz oraya gelen insanların gelen takımları taciz etmesi. Sahaya çıkan hakemin maçı katletmesi. Bir takımı küme düşürmesi, başka takımı ligde tutması. Bunlar daha ağır şeyler. Anlayışımızı değiştirmeden bir şeyleri değiştirmemiz mümkün değil."

