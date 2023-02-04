"Suç duyurusunda bulunuldu" diyen Uğur Dündar'dan canlı yayında Ali Palabıyık'a çağrı: Düdüğünü as

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin hakem Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Palabıyık'a çağrıda bulunan Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" ifadelerini kullandı.