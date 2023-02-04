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"Suç duyurusunda bulunuldu" diyen Uğur Dündar'dan canlı yayında Ali Palabıyık'a çağrı: Düdüğünü as

Spor Haberleri

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin hakem Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Palabıyık'a çağrıda bulunan Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor- Fenerbahçe maçında verdiği kararlar sonrası sarı-lacivertli camianın hedef tahtasına oturan hakem Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunuldu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şubat ayı toplantısında yaptığı açıklamada, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEYİP DÜDÜĞÜNÜ AS"

Palabıyık'a çağrıda bulunan Dündar, "Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" dedi.

Haberler.com - Spor

Ali Palabıyık Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Ebubekir Çavuş:

Yetmez!

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Mehmet Celik:

tamam o zaman siz de hakem sayesinde aldiginiz puanlari iade edin bakalim kac sampiyonlugunuz kaliyor tescilli sikeciciler

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Hasann hasann:

VAR hakemleri yan hakemler de dahil olması lazım sadece orta hakem değil

Cevap Yaz 11 37 Yayından Kaldır
500
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