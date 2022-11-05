Stattan ayrılan Jorge Jesus'a Galatasaray taraftarından tek cümlelik olay söz

Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Nef Stadı'nın çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar laf attı. Korumalar eşliğinde arabasına doğru giden Portekizli hocaya, bir taraftar "Sıra sende" diye bağırdı. Jorge Jesus bu sözlere herhangi bir reaksiyon vermedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Nef Stadı'ndan takip etti. Portekizli hoca stat çıkışında ise ilginç bir olay yaşadı.

"SIRA SENDE"

Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Jorge Jesus'a bir Galatasaray taraftarı, "Sıra sende" diye bağırdı. Portekizli hoca ise taraftarın bu sözlerine herhangi bir reaksiyon vermedi.

MAÇTA NOTLAR ALDI

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta takip ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.