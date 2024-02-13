Stat krizi giderek büyüyor! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi stat krizi yaşanıyor. Normal şartlarda Eryaman Stadyu'munda oynanması beklenen maçın nerede oynanacağı henüz netlik kazanmadı. Maçın hangi stadyumda oynanacağı yarın TFF'nin vereceği kararla belli olacak.
Süper Lig liderliğini haftalar sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi stat krizi yaşanıyor.
ERYAMAN'IN ZEMİNİ TARTIŞMA YARATTI
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
KARAR YARIN VERİLECEK
Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu. Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak.