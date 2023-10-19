Stat çevresindeki silahlı saldırı sonrası yarıda kalan Belçika-İsveç maçı devam etmeyecek
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UEFA, EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda oynanan ve stat çevresindeki silahlı saldırı nedeniyle 2 kişinin ölmesi sonrası yarıda kalan Belçika-İsveç karşılaşmasının devam etmeyeceğini açıkladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla tescil edildi.
UEFA, silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika- İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.
İKİ TAKIMA DA BİRER PUAN VERİLDİ
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi. F Grubu'nun sıralaması buna göre güncellenecek ve sarı kartlar geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.
BELÇİKA, EURO 2024'Ü GARANTİLEMİŞTİ
Açıklamada, iki ülke federasyonunun da kalan sürenin oynanmaması ve devre arasındaki sonucun tescil edilmesi yönünde talepte bulundukları belirtildi. F Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Belçika ve Avusturya, turnuvaya katılmayı garantilemişti.