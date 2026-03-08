Haberler

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep FK ile oynanan maçta 1-1 berabere kalmalarının ardından takımın performansını değerlendirdi. İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Stanojevic, ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, iyi bir oyun sergilediklerini ancak istedikleri skoru alamadıklarını ifade etti.

Ligde kalma konusunda takımın matematiksel olarak şansının devam ettiğini belirten Stanojevic, şunları kaydetti:

"Bugünkü sonuçtan mutlu değiliz, çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle de ilk yarı iyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. O fırsatları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Ben futbolcularıma söyledim, hala matematiksel olarak şansımız devam ediyor bırakmıyoruz, savaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
