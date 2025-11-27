Spora İlk Adım Projesi, 2025-2026'da da Devam Edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İlkokullarda Spor Dalı Protokolü kapsamında yürütülen 'Spora İlk Adım' projesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Sezonu'nda da ilkokul öğrencilerini sporla buluşturmaya devam ediyor.

2023 yılında başlatılan proje, il genelinde yoğun ilgiyle sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında 26 antrenör eşliğinde, 24 okulda toplam 7 bin 476 öğrenciye spor eğitimi veriliyor. Öğrenciler, farklı branşların tanıtıldığı uygulamalara katılarak hem spor kültürü kazanıyor hem de yetenek keşfi sürecinde değerlendirilme fırsatı buluyor. 'Spora İlk Adım' projesi, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlarken aynı zamanda spora yönlendirme faaliyetleriyle geleceğin sporcularının yetişmesine önemli katkı sunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; sporla büyüyen, sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiştirme hedefi istikametinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - NİĞDE