Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
47. dakikada Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında Ulvestad'ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N'jie'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
52. dakikada rakip kaleye doğru topu süren Tolga Ciğerci'nin şutunda top az farkla auta gitti.
62. dakikada gelişen Sowe'nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İsmail Şencan xx, Murat Tuğberk Curbay xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Marlon xx, Mujakic xx, Radakovic xx, Oğuz Ceylan xxx (Malcuit dk. 79 ?), Pedrinho xx (Ariyibi dk. 46 x), Beridze xxx (Jese dk 79 ?), Tolga Ciğerci xx, Talyan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx (Zahid dk. 65 x), Sowe xx (Macheda dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat Paluli xx (Alaaddin Okumuş dk. 76 ?), Uğur Çiftçi xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Gradel xx, Dia Saba xx (Hakan Arslan dk. 68 x), Charisis xx (Cofie dk. 68 x), Ulvestad xx, Ahmed Musa x (N'jie dk. 19 xxx), Angielski x (Yatabare dk. 46 x)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü), N'jie (dk. 48) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Pedrinho, Marlon, Malcuit (MKE Ankaragücü), Goutas, Charisis, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Sivasspor)
(Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim/İHA)