Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada Lenjani'nin ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi. 8. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Bruno Paz kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 25. dakikada Popov'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu kornere çeldi. 31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mrsic'in şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Erhan kontrol etti. 45+3. dakikada Guilherme'nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Muhammet kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Samet Çiçek xx, Selahattin Altay xx Konyaspor: Erhan xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Bruno Paz xx, Michalak xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Bytyqi xx, Muhammet xx Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Muric, Kahraman, Ikpeazu, Oğulcan, Mehmet, Amilton, Diouf Teknik Direktör: İlhan Palut Ümraniyespor: Orkun xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Lenjani xx, Serkan xx, Kartal Kayra xx, Mrsic xx, Onur xx, Metehan xx, Bettaieb xx Yedekler: Anıl, Mert, Mustafa, Sackey, Avounou, Onur, Umut, Oğuz, Del Valle, Geraldo Teknik Direktör: Recep Uçar Gol: Muhammet (dk. 45+3) (Konyaspor) Sarı kart: Muhammet (Konyaspor) (Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bruno Paz Konyaspor Spor Güncel Haberler

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