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Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Sonuçlandı

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Sonuçlandı
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Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 'Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası' B ve A Finali ile tamamlandı. B Finalinde Kenan Karabulut ve Hayrettin Kızılkaya, A Finalinde ise Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen, "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" tamamlandı

Beşirli Spor Salonu'nda önceki gün başlayan turnuva bugün 1. ve 2. final seansının ardından B Finali ve A Finali müsabakalarının oynanmasının ardından sonra erdi.

Sonuçlara göre B Finalini Kenan Karabulut ve Hayrettin Kızılkaya yüzde 62.50 ile kazanırken A Finalini ise Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur takımı birinci, Serdal Bora ve Süleyman Kolata ekibi ikinci, İsmail Kandemir ile Sevil Nuhoğlu ekibi ise üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Esat Murat Molva ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcığıoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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