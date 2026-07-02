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Spor Toto Voleybol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

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Voleybol Efeler Ligi takımı Spor Toto, Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Efeler Ligi 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan başkent ekibi; Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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