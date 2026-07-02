Spor Toto Voleybol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
Voleybol Efeler Ligi takımı Spor Toto, Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan başkent ekibi; Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer