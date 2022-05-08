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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Şahin Oktay - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Ali Palabıyık, İsmail Şencan, Serkan ÇimenKocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos, Gueye, Diop (Dk. 68 İlyas Kubilay Yavuz), Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Alpay Çelebi), Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 68 Pereira), Benhur Keser (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Palabıyık, İsmail Şencan, Serkan Çimen

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos, Gueye, Diop (Dk. 68 İlyas Kubilay Yavuz), Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Alpay Çelebi), Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 68 Pereira), Benhur Keser (Dk. 83 Rasheed)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Recep Aydın, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener (Dk. 90+4 Anıl Arıcıoğlu), Erdi Dikmen (Dk. 11 Yusuf Arslan)

Goller: Dk. 45+4 Mehmet Taş, Dk. 86 Kolovos (Kocaelispor) Dk. 50 Ahmet İlhan Özek (penaltıdan), Dk. 65 Recep Aydın (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 47 Mehmet Yılmaz, Dk. 83 Musa Nizam, Dk. 90 Mehmet Taş (Kocaelispor) Dk. 62 Kürşad Sürmeli, Dk. 83 Kubilay Akbaş, Dk. 89 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, sahasında Altınordu'yla 2-2 berabere kaldı.

AA / Şahin Oktay - Spor

İlyas Kubilay Yavuz, Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mehmet Taş, Spor, Haberler

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