Spor Kulüplerinden Kurban Bayramı Kutlaması

Spor Kulüplerinden Kurban Bayramı Kutlaması
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kulüpler, bayramın mutluluk, huzur ve birlik beraberlik getirmesini diledi.

Spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarındaki bayram mesajında, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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