Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım

Takımın başında yer alan Nuri Şahin'den de övgüyle bahseden Vural, "İçimizden gelen birisi. Bize yaklaşımı, futbolcularla arası çok iyi. İkinci yarı takıma katılan arkadaşlarımız bize çok katkı sağladı. Fernando, Luiz Adriano, Ndao gücümüze güç kattılar. Bir ivme yakaladık. 7 maçta 1 gol yedik. Önemli olan bunu sürdürebilmek" şeklinde konuştu.