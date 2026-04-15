Spar Girona - Reyer Venezia: 70 – 64

SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Juozas Barkauskas, Josip Jurcevic, Veronika Obertova

SPAR GIRONA: Coulibaly 19, Jocyte 18, Lundquist 14, Guerrero 5, Bibby 5, Rodriguez 4, Quevedo 3, Pendande 2.

REYER VENEZIA: Dojkic 19, Cubaj 13, Mavunga 8, Pan 7, Charles 6, Santucci 5, Villa 4, Holmes 2, Pasa, Fassina, Nicolodi.

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 39-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-47

Spar Girona, Reyer Venezia karşısında oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçını 70-64 kazandı. Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final karşılaşması, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

