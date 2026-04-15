Spar Girona - Reyer Venezia: 70 – 64

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Spar Girona, Reyer Venezia'yı 70-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Juozas Barkauskas, Josip Jurcevic, Veronika Obertova

SPAR GIRONA: Coulibaly 19, Jocyte 18, Lundquist 14, Guerrero 5, Bibby 5, Rodriguez 4, Quevedo 3, Pendande 2.

REYER VENEZIA: Dojkic 19, Cubaj 13, Mavunga 8, Pan 7, Charles 6, Santucci 5, Villa 4, Holmes 2, Pasa, Fassina, Nicolodi.

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 39-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-47

Spar Girona, Reyer Venezia karşısında oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçını 70-64 kazandı. Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final karşılaşması, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte 9 kişiyi öldüren saldırganın eski görüntüsü
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
Sosyal medyadan 'saldırı yapacağız' paylaşımına gözaltı

"Karakola ve okula saldıracağız" dedi, operasyonla yakalandı
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı

Bu fotoğrafı paylaştı, taraftarları ''Türk mü olacak?'' heyecanı sardı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü

Umutlar artıyor! Tahran'da kritik zirve