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Sosyal medyadan Chelsea'ye veda etmişti! Kai Havertz'in yeni adresi belli oldu

Sosyal medyadan Chelsea'ye veda etmişti! Kai Havertz'in yeni adresi belli oldu

Spor Haberleri

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'i transfer etti. Arsenal, bu transfer için Chelsea'ye 65 milyon sterlin ödeyecek.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki forveti Kai Havertz'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Ligde bu sezon sıkıtılı süreçlerden geçen Chelsea'de 47 resmi maça çıkan Havertz, söz konusu mücadelelerde 9 gol atarken 1 de asist kaydetti.

CHELSEA'YE VEDA ETTİ

24 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Chelsea'ye veda etti. Havertz paylaşımına, "Tüm desteğiniz için çok teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalimizi birlikte gerçekleştirdik" notunu düştü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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