Üye Girişi
Haberler

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Spor Haberleri

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK'dan yediği gol gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğini belirten binlerce tweet attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta kalesine gelen ilk topta gölü yiyen Altay Bayındır gündem oldu. Taraftarlar sosyal meyadan Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğine dair binlerce tweet attı.

GÜNDEM OLDU

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin filebekçisi Altay Bayındır'ın performansı gündem oldu.

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

İşte Altay'a yapılan bazı yorumlar;

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Altay Bayındır Gaziantep FK Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title