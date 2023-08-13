Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK'dan yediği gol gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğini belirten binlerce tweet attı.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta kalesine gelen ilk topta gölü yiyen Altay Bayındır gündem oldu. Taraftarlar sosyal meyadan Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğine dair binlerce tweet attı.
GÜNDEM OLDU
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin filebekçisi Altay Bayındır'ın performansı gündem oldu.
İşte Altay'a yapılan bazı yorumlar;