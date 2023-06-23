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Soruşturma tamamlandı! Osasuna UEFA'dan men edildi

Soruşturma tamamlandı! Osasuna UEFA'dan men edildi

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarından dolayı UEFA, tarafından Avrupa kupalarına gitmekten men edildi. UEFA, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men ettiğini kulübe bildirdi.

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarından dolayı UEFA, tarafından Avrupa kupalarına gitmekten men edildi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLDİLER

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. UEFA, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men ettiğini kulübe bildirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

İspanya La Liga Spor Haberler

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