Haberler

Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, konuk ettiği Club Brugge'u 4-1 yendi. İlk maçta Club Brugge ile 3-3 berabere kalan Atletico, toplam 7-4'lük skorla son 16 turuna yükseldi.

  • Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Club Brugge'u 4-1 yendi.
  • Alexander Sörloth, Atletico Madrid'in Club Brugge'a karşı oynadığı maçta hat-trick yaptı.
  • Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Club Brugge ile Atletico Madrid, 3-3 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 4-1'lik skorla kazandı.

SORLOTH HAT-TRICK YAPTI, ATLETICO TURLADI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 23, 76 ve 87. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti. Club Brugge'un tek golü 36. dakikada Joel Ordonez'den geldi.

SIRADAKİ RAKİPLERİ YA LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, iki maç sonunda toplamda 7-4'lük skorla tur atlayan taraf oldu. Diego Simeone'nin öğrencileri, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

"Arkasında enkaz bırakmak" deyiminin canlı örneği! Sonunda istifa etti
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor