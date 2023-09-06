Sorgun Belediye Başkanı Sporculara Gezi Sözü Verdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun ilçesinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açılan 12 Dev Adam Basketbol Okullarının (DABO) antrenmanlarını ziyaret ederek sporculara gezi sözü verdi.

Sorgun Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Okulları'nın antrenmanına katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci bir süre sporcuların antrenmanını izledikten sonra sporcular ile sohbet etti. Geleceğin basketbol yıldızlarının yetiştiği Basketbol Okulu'nda çalışan sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Ekinci, "Çocuklarımıza Kapadokya sözü verdim. Önümüzdeki hafta göndermeyi planlıyorum, yaz tatilinin ödülü de bizden olsun. Yaz dönemi tatil hediyesini Kapadokya'ya göndererek verelim. 15 tatilde ise çocuklarımızı Amasya'ya gönderelim ve yarıyıl tatil hediyesi de bizden olsun" dedi. - YOZGAT