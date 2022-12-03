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Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçlarında Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyete rağmen futbolcular gruptan çıkmayı netleştirmek için Uruguay-Gana maçının sonucunu bekledi. Heyecanlı bekleyişin sonunda Güney Kore son 16'ya kalırken takımın yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" dedi.

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Uruguay ile aynı puan ve averaja sahip Güney Koreli futbolcular gruptan çıkmalarını kutlayabilmek için Uruguay-Gana maçına odaklandı.

Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

SEVİNMEK İÇİN URUGUAY MAÇININ BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Maçın bitimiyle birlikte grubun diğer karşılaşması olan Uruguay-Gana karşılaşmasının bitmesini heyecanla bekleyen Koreli futbolcular, son düdüğün gelmesiyle birlikte dakikalarca sevinerek son 16'ya kalmalarını kutladı.

Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

"HAYATIMIN EN UZUN 6 DAKİKASINI GEÇİRDİM"

Heyecan dolu bekleyişin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Portekiz Milli Futbol Takımı Güney Kore Spor Haberler

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