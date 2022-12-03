Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçlarında Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyete rağmen futbolcular gruptan çıkmayı netleştirmek için Uruguay-Gana maçının sonucunu bekledi. Heyecanlı bekleyişin sonunda Güney Kore son 16'ya kalırken takımın yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" dedi.