Soner Aydoğdu: Süper Lig hedefime Samsunspor'la ulaşmak istiyorum

SÜPER Lig'de 14 sezon forma giyen ve devre arasında Samsunspor'a transfer olan Soner Aydoğdu, tekrar Süper Lig'de oynamak istediğini ve bunu da Samsunspor ile yapmak istediğini söyledi.

SÜPER Lig'de 14 sezon forma giyen ve devre arasında Samsunspor'a transfer olan Soner Aydoğdu, tekrar Süper Lig'de oynamak istediğini ve bunu da Samsunspor ile yapmak istediğini söyledi.

Depremlerden dolayı ülke olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Soner Aydoğdu, "Ülke olarak çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Büyük bir afeti geride bıraktık. Onun vermiş olduğu bir üzüntü var. Yıprandık ama hayat bir şekilde devam ediyor. Deprem bölgesinde çok büyük acı yaşandı. Oradakilerin ne yaşadığını anlayamayız. Ama biz de elimizden geldiğince onları anlamaya çalışarak, yardım ve desteklerimizi esirgemedik. Onların yanında olarak yaralarımızı sarmaya çalıştık" dedi.

14 yıldır Süper Lig'de top koşturduğunu ifade eden Soner Aydoğdu, "Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum. Futbolu da Süper Lig'de bırakmak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyon olarak belirlediğim hedefe Samsunspor'la devam etmek istiyorum" dedi.