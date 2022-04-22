Mutlu son yakın! Ozan Tufan'la anlaşan Beşiktaş, Fenerbahçe ile masaya oturdu - Haberler

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Mutlu son yakın! Ozan Tufan'la anlaşan Beşiktaş, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Spor
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'la anlaşmaya vardı. Mukavelenin süresi ise 3 yıllık. Milli oyuncunun transferi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya gelecek.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi bitmek üzere. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; milli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Kadro dışı bırakıldığı için mutsuz olan Ozan Tufan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istiyor. Ailesi de İstanbul'da yaşamak istediği için siyah beyazlı kulübün teklifini kabul etti.

Son yılların en büyük bombası! Beşiktaş, Ozan Tufan'la anlaşmaya vardı

BİR ARAYA GELECEKLER

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile görüşecek. Çebi mevkidaşıyla yapacağı görüşmede makul bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

Son yılların en büyük bombası! Beşiktaş, Ozan Tufan'la anlaşmaya vardı

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Sezonun ilk yarısını Premier lig ekibi Watford'ta kiralık geçiren Ozan Tufan, İngiliz ekibiyle de Fenerbahçe formasıyla da 9'ar maça çıktı. 18 maçta gol ve asist katkısı yapamamıştı.

Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Haberler

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