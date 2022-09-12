Trabzonspor, Adana Demirspor'a son saniyede yediği golle 3-2 kaybetti
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Samet Akaydın kaydetti.
Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı
PERDEYİ RODRIGUES AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili taraf olan Adana Demirspor, 10. dakikada Rodrigues ile öne geçti. Bordo-mavililerde ise Bakasetas, 36. dakikada penaltıdan attığı gol ile cevap verdi. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
SON SÖZÜ SAMET SÖYLEDİ
İkinci yarı dengede geçen oyunda Adana Demirspor, 55. dakikada N'Diaye ile bir kez daha öne geçti. Trabzonspor'da yeni transfer Umut Bozok, 84. dakikada attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Adana Demirspor'da Samet Akaydın 90+4. dakikada attığı gol ile takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.